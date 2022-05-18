Хельсинки, , 02:39 — REGNUM Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто подписал заявку на вступление Финляндии в Североатлантический альянс, 17 мая передал телеканале Yle.

Флаг Финляндии Jan Leineberg

Ранее решение по членству в НАТО было принято парламентом республики, а после одобрено, президентом страны Саули Ниинистё.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая телеканал SVT передал о том, что шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия подадут свои заявки в Североатлантический альянс уже 18 мая.

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