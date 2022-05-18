Брюссель, , 02:39 — REGNUM Евросоюз готов потратить 20 млрд евро на дополнительные выбросы углекислого газа, чтобы проспонсировать постепенный отказ от использования энергоносителей из России, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Еврокомиссия готовится продать часть сертификатов на вредные выбросы через аукцион. Предполагается продажа до 250 млн таких сертификатов. При этом ЕК готова выделить 200 млрд евро для ухода от зависимости от поставок российских энергоносителей. Эти средства потратят на создание новой инфраструктуры и закупку энергоносителей у других поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС не менял своих рекомендаций по оплате российского газа. По их мнению, платежи должны осуществляться в валюте, указанной в контрактах. Тем не менее ряд европейских компаний уже выразили готовность платить в рублях.