Дили, , 02:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 18 мая у побережья Восточного Тимора, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Восточный Тимор Иван Шилов © ИА REGNUM

Эпицентр подземных толчков располагался в 137 км к северо-востоку от города Лоспалос, а его очаг залегал на дне 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая у побережья индонезийского острова Суматра зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.

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