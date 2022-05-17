Дили, 18 мая, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 18 мая у побережья Восточного Тимора, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный Тимор

Эпицентр подземных толчков располагался в 137 км к северо-востоку от города Лоспалос, а его очаг залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая у побережья индонезийского острова Суматра зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.