У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,0
Дили, 18 мая, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 18 мая у побережья Восточного Тимора, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Иван Шилов ИА REGNUM
Восточный Тимор
Эпицентр подземных толчков располагался в 137 км к северо-востоку от города Лоспалос, а его очаг залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая у побережья индонезийского острова Суматра зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.