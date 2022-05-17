Владивосток, 18 мая, 2022, 02:25 — ИА Регнум. От отмены выборов 2022 года может пострадать сама власть, так как процессы внутри неё также начинают развиваться по законам конкуренции уже иного рода, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Kamgov.ru На выборах

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«Это очень болезненная процедура, так как она является базисом для демократического режима. Это тот мостик, который отделяет авторитарный режим от диктатуры. При этом больше всего пострадать может сама власть, так как процессы внутри нее также начинают развиваться по законам конкуренции уже иного рода, что создает риски хунтирования верхов.

Конечно, губернаторов можно и назначать, как это делалось в период с 2005 по 2012 годы. Но отменять другие выборы довольно сложно. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержит норму-гарантию обязательного назначения выборов. Однако из самой формулировки нормы следует, что законодательно допускается ситуация, когда органы, правомочные назначить выборы, не делают этого. Кроме того, сроки проведения выборов могут быть настолько существенно изменены, что справедливо говорить о фактической отмене выборов, а не просто об их переносе (отложении). Например, в Ингушетии до 2002 года выборы не проводились девять лет.

Действующее законодательство содержит возможности для переноса выборов. В частности, по истечении срока полномочий органов, действующих в период действия чрезвычайного или военного положения, они работают до конца чрезвычайщины. Представляется, что это единственный оправданный случай переноса выборов с точки зрения прямого действия принципов обязательности и периодичности проведения выборов, базирующихся на международных избирательных стандартах.

Поэтому заявления Миронова носят довольно фривольный характер. Если речь идет об отмене губернаторских выборов (точнее о замене их на утверждение через ЗС), тогда это один вопрос, и он требует согласия региональных парламентов. Если речь идет об изменениях в законе о выборах, тогда нужно заручиться поддержкой партии большинства. В этом смысле странно выглядит тот факт, что с идеей отказа от политической борьбы выступает оппозиция, а не «партия власти». В общем СРЗП слив засчитан», — написал в своём телеграм-канале политолог Гращенков.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких решений по переносу на один год запланированных на осень 2022 года выборов в России не принималось. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.