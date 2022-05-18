Тбилиси, 18 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию, сообщает 17 мая грузинский телеканал «Формула».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

По словам Ломджарии, она готова встретиться с Зурабишвили и поделиться своей оценкой по этому делу. По её мнению, Гварамия был приговорен к тюремному заключению по делу, которое не является преступлением ни по грузинскому, ни по международному праву.

«Прежде всего, мы увидим вердикт, и у нас будет наша всесторонняя оценка решения суда. Вчера я обратилась к президенту с обращением о том, что готова встретиться и поделиться нашими правовыми оценками и мнениями. Человек осужден за то, что не является преступлением в соответствии с законодательством нашей страны, международной практикой, у нас есть доказательства, у нас есть компетентное юридическое заключение и, конечно, это компетенция президента, что если приговор вынесен в отношении человека, который не является преступником, президент обладает компетенцией осуществлять помилование при таких несправедливых прецедентах», — сказала Ломджария.

Напомним, что 16 мая Гварамия был признан виновным в хищении средств телеканала «Рустави 2» и приговорён к реальному сроку тюремного заключения.