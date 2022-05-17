Абу-Даби, 18 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Добиться исключения из введенного Индией запрета на экспорт пшеницы намерена попросить правительство компания Agthia Group PJSC, одна из крупнейших продуктовых компаний в ОАЭ. Об этом 17 мая сообщает агентство Bloomberg.

suraj Пшеница

Уточняется, что Индия была основным поставщиком пшеницы для компании в течение последних 18-20 месяцев. Директор Agthia Алан Смит отметил, что запасов зерна у компании хватит на несколько месяцев, после чего она не сможет исполнять долгосрочные контракты на поставки продуктов питания.

Запрет на экспорт пшеницы был введён правительством Индии в связи с опасениями дефицита зерна на внутреннем рынке. Но министерством торговли и промышленности предусмотрены исключения, которые осуществимы только после специального решения правительства Индии. В частности, по просьбе властей других стран правительство Индии может дать такое разрешение. Поэтому глава компании Agthia рассчитывает, что правительству ОАЭ удастся убедить индийские ведомства отменить запрет на экспорт зерна.

«Если посмотреть на заявление индийского правительства, мы увидим, что они добавили к этому запрету на экспорт оговорку о том, продолжении поставок по запросам правительств в целях обеспечения (продовольственной — ред.) безопасности», — пояснил Смит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эксперта, рост цен на пшеницу спровоцировала инфляция и рост цен на продовольствие по всему миру на 30%.