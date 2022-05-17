Калининград, 18 мая, 2022, 02:16 — ИА Регнум. В дислоцируемых на территории Калининградской области соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота (БФ) стартовали командирские сборы с сержантами. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Сержанты подразделений морской пехоты Балтийского флота

Сборы будут проходить нескольких дней, в дневное и ночное время, в течение которых с их участниками проведут занятия по тактической, огневой и строевой подготовке.

пресс-служба ЗВО «Помимо этого, младшим командирам предстоит совершенствовать навыки в управлении отделениями (взводами) в различных условиях боевой обстановки, работе на средствах связи, поддержании вооружения и военной техники в исправном состоянии, организации службы войск».

По итогам мероприятий с призванным на сборы сержантским составом будут проведены зачётные занятия по вождению боевых машин и стрельбам из стрелкового оружия.

Всего в сборах в Калининградской области задействовано более 300 военнослужащих — командиров боевых расчётов, отделений, заместителей командиров взводов.

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