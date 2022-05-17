Бухарест, 18 мая, 2022, 02:04 — ИА Регнум. В Румынии создали боевую группу НАТО, в состав которой вошли военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов, 17 мая заявил журналистам полковник Венсан Менге. В настоящий момент большая часть подразделения дислоцирована на базе Михаил Когэлничану в уезде Констанца. Основная база группы будет находиться в уезде Брашов. Ее откроют в июне 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам Менге, будущая база имеет выгодное расположение, поскольку находится в центре Румынии, где можно разместить батальон в 1 тыс. военнослужащих. Планируется, что боевая группа останется в стране на срок от четырех до пяти лет.

Подразделение владеет легкой бронетехникой и танками, а в будущем может обзавестись еще и тяжелым вооружением. Полковник рассказал, что группа проводит совестные маневры с американскими и румынскими военными для того, чтобы направить «послание российской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Эстонии стартовали учения НАТО под названием «Ёж-2022», в которых принимают участие примерно 15 000 человек из 14 стран. Маневры стали одними из крупнейших в республике с 1991 года.