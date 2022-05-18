Вашингтон, , 01:54 — REGNUM В Софии 18−19 мая пройдут переговоры помощника госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с руководством Болгарии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Карен Донфрид State.gov

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что Донфрид проведёт в Софии «ряд встреч на высоком уровне, чтобы подтвердить прочное двустороннее партнёрство между США и Болгарией».

пресс-служба Госдепартамента США «В ходе своего визита помощник госсекретаря Донфрид встретится с представителями правительства Болгарии высокого ранга и лидерами политических партий, а также обсудит ряд ключевых вопросов, включая прочное двустороннее сотрудничество в области безопасности».

Планируется также обсудить действия НАТО в ответ на проводимую Россией военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, поддержку США энергетической безопасности Болгарии и другие темы.

Отмечается, что визит высокопоставленного американского дипломата «будет опираться» на состоявшиеся в течение последних месяцев контакты «и заложит основу для следующей встречи в рамках двустороннего стратегического диалога между США и Болгарией в конце текущего года».

Как сообщало ИА REGNUM, во время прошедших 9–10 мая в Вашингтоне переговоров премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарём Блинкеном Болгарии были обещаны поставки сжиженного природного газа «по ценам ниже, чем у Газпрома».

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