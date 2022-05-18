Якутск, , 01:47 — REGNUM В Якутске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек за один день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Ланин Август Васильевич. За решеткой. Рисунок к линогравюре.. 1961

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Тела убитых мужчин обнаружены 7 и 8 мая в разных частях города.

Установлено, что в 23:00 7 мая в районе жилого дома по ул. Ломоносова обнаружено тело 51-летнего мужчины со множественными ушибленными ранами головы, переломом костей свода черепа. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Днём 8 мая в воде под мостом на улице Пояркова обнаружено тело 52-летнего мужчины с открытым переломом правой берцовой кости. Как установили эксперты, причиной его смерти стало утопление в воде.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Иркутска.

Выяснилось, что вечером 7 мая фигурант, используя малозначительный повод, нанес множественные удары металлическим предметом по голове прохожего. От полученных травм мужчина скончался.

В ту же ночь, находясь на мосту, подозреваемый схватил сзади стоящего человека и сбросил его с высоты, после чего спустился вниз, нанес ему несколько ударов по голове, затем переместил потерпевшего к воде и начал топить, удерживая и не давая освободиться. После смерти жертвы, он удалился.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области житель посёлка Арти осуждён за покушение на жизнь троих человек и за другие преступления.