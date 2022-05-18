Анкара, 18 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Ахметай 17 мая в ходе визита в Турцию провел встречу с главой военной промышленности Турции Исмалом Демиром.

CeeGee Байрактар ТБ2

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали межправительственное соглашение о поставках в Косово определенных видов военного оборудования и его обслуживании.

В сообщении минобороны Косово подчеркивается, что соглашение сыграет исключительную роль в повышении мощностей Сил безопасности (Армии) Косово. Напомним, целью Косово является вступление в НАТО, и Турция поддерживает Косово в этом стремлении.