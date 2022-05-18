Тирана, , 03:41 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 618 человек выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 27 пациентов. Об этом сообщило вечером 17 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана с высоты птичьего полета Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 275 688 случаев заражения коронавирусом, 271 962 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее, статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже месяц в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 229 активных случаев заражения, из них 138 — в Тиране.

В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

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