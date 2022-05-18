Скопье, , 03:02 — REGNUM Министр образования и науки Северной Македонии Йована Тренчевска 17 мая провела встречу с главой федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии Якимом Неделковым.

Забастовка Seguonews.it

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, профсоюзный деятель сообщил, что в правительстве предложили поднять заработную плату педагогов на 15% и сообщил, что это условие будет принято в случае его одобрения президиумом федерации. В таком случае забастовка македонских педагогов, продлившаяся 20 дней, не будет возобновлена.

Напомним, изначально педагоги требовали увеличения заработной платы на 20%. Предыдущее предложение правительства — рост заработной платы на 12% — их не устроило и забастовка была продолжена, однако затем ее приостановили из-за истечения предусмотренной законом длительности забастовки.

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