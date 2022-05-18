Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Крупней2шим в мире получателем военной помощи от США, обойдя по данному критерию Египет и Израиль, стала Украина. Об этом 17 мая сообщает газета The Washington Post.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в период с 2014 по 2021 год США направили Киеву военной помощи на общую сумму около $2,7 млрд, а с начала российской спецоперации объём военной помощи составил $3,8 млрд.

При этом новый пакет помощи Украине, который сейчас рассматривается в Конгрессе США и составляет $40,1 млрд, содержит около $20 млрд помощи, направленной исключительно на улучшение обороноспособности.

Отмечается, что согласно имеющимся данным за 2020 год, когда крупнейшим в мире получателем военной помощи от США был Израиль, он получил $3,3 млрд, вторым по данному показателю стал Египет, получивший $1,3 млрд, на третьем месте оказалась Иордания, ей была предоставлена военная помощь на сумму $0,51 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к странам-союзникам, призвав их усилить финансирование киевского режима. По ее мнению, выделенных ранее десятков миллиардов долларов недостаточно для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.

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