Вашингтон, 18 мая, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Южную Корею, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Плакат КНДР

«То, что мы наблюдали при прошлом запуске, мы наблюдаем и сейчас», — заявил источник.

По их данным, стартовую площадку для новых ракетных испытаний КНДР разместила недалеко от Пхеньяна. При этом какие-либо подробности источники предоставить отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент США Джо Байден отправится в Южную Корею с официальным визитом. Южнокорейские СМИ предполагают, что в планах у главы Белого дома — посещение демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей.