Нью-Йорк, США, 18 мая, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 мая ростом на фоне анонсирования Китаем постепенного снятия введённых из-за коронавируса локдаунов. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 431,17 пункта (1,34%), до уровня 32 654,59 пункта. S& P 500 подорожал на 80,84 пункта (2,02%), до уровня 4088,85 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 321,73 пункта (2,76%), до уровня 11 984,52 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,25 (2,85%), до уровня $110,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 мая разнонаправленно на фоне карантинных мер в Китае и ухудшения прогноза по динамике экономики США.

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