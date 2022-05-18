Каракас, , 01:02 — REGNUM Власти США одобрили возобновление операций для американских и европейских нефтяных компаний на территории Венесуэлы, 17 мая сообщила в своем микроблоге венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

Делси Родригес Eneas De Troya

По ее словам, в Каракасе надеются, что снятие санкций, введенных ранее Вашингтоном против латиноамериканской республики, продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и высоко оценил роль организации в обеспечении стабильности рынка углеводородов в текущей обстановке в мире.

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