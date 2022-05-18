Тирана, , 02:43 — REGNUM Рекордная инфляция увеличила поступления в бюджет Албании. Только в первые четыре месяца 2022 года они увеличились на 287,7 млн евро по сравнению с прошлым годом.

Бюджет Tax Credits

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, налоги и таможенные поступления составили 1,4 млрд евро, при этом рента от продажи природных ископаемых увеличилась на 80%, НДС — на 10%. Еще 100 млн евро приходится на штрафы и пошлины.

Ожидается, что профицит бюджета в 2022 году составит 156,2 млн евро.

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