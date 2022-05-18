Оттава, , 00:52 — REGNUM Власти Канады запретили въезд на территорию страны почти тысяче граждан России, включая российского лидера Владимира Путина, заявил глава канадского министерства общественной безопасности Марко Мендичино на своей странице в Twitter.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду примерно для тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения», — заявил он.

Министр добавил, что Канада всецело поддерживает киевский режим и выступает против России. В связи с этим канадские власти решили ввести запрет на посещение страны лицам, которые попали под санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада заявила о готовности вывезти зерно с Украины на своих судах. По мнению канадского МИД, это зерно должно быть вывезено с украинской территории, чтобы ряд стран мира не столкнулся с голодом.