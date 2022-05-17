Донецк, 18 мая, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по городу Донецку, столице Донецкой Народной Республики. Об этом 18 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Войсками Украины вёлся обстрел города Донецка со стороны населённого пункта Невельское. Обстрел города ракетами из БМ-21 «Град» начался в 23:25 мск, всего было выпущено 20 ракет.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предыдущем обстреле города Донецка из БМ-21 «Град» в 18:52 мск 17 мая со стороны населённого пункта Новомихайловка. Было выпущено шесть ракет.

Также сообщалось об обстреле города Донецка и ещё ряда населённых пунктов ДНР с применением артиллерии и миномётов.