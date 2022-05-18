Скопье, 18 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией президент Северной Македонии Стево Пендаровски обратился к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Легализация однополых браков

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит текст обращения:

»… Мы вспоминаем о необходимости осознанности и постоянной борьбы за расширение прав и равные возможности для лиц ЛГБТ-сообщества. Многие их них живут в страхе неприятия в обществе, устных оскорблений и физического насилия как проявления ненависти. К сожалению, наше общество не иммунно к предубеждениям, стигматизации и агрессивной риторики в адрес людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ+».

Политик подчеркнул, что все люди должны обладать равными правами и быть свободны от всех форм дискриминации.