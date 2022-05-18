Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Один из обвиняемых в гибели рэпера Мака Миллера (Малкольм Джеймс МакКормик) получил 17,5 лет лишения свободы. Об этом сообщил портал Page SIx 17 мая.

Мак Миллер. 2011 Bowman16

Изначально подсудимый Стивен Эндрю Уоллер получил 17 лет заключения в результате соглашения о принятии им вины, однако позднее судья изменил решение, поскольку стало известно, что наркоторговец занимался распространением запрещённых веществ и после смерти артиста. Примечательно, что ранее суд приговорил к 11 годам тюрьмы другого подсудимого, связанного с кончиной Миллера.

Напомним, что Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года. Причиной гибели рэпера стала передозировка наркотиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Logic раскрыл дату выхода нового альбома