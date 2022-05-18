Вашингтон, 18 мая 2022, 09:56 — REGNUM Один из обвиняемых в гибели рэпера Мака Миллера (Малкольм Джеймс МакКормик) получил 17,5 лет лишения свободы. Об этом сообщил портал Page SIx 17 мая.
Изначально подсудимый Стивен Эндрю Уоллер получил 17 лет заключения в результате соглашения о принятии им вины, однако позднее судья изменил решение, поскольку стало известно, что наркоторговец занимался распространением запрещённых веществ и после смерти артиста. Примечательно, что ранее суд приговорил к 11 годам тюрьмы другого подсудимого, связанного с кончиной Миллера.
Напомним, что Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года. Причиной гибели рэпера стала передозировка наркотиками.
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