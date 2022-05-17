Рабат, 18 мая, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Решение отменить требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну приняли в Марокко, 17 мая сообщило на своем сайте марокканское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ранее путешественники должны были сдать указанный тест не менее чем за 48 часов до посадки в самолет.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая агентство Yonhap News сообщило, что в Южной Корее были выявлены случаи заражения новым вариантом штамма «Омикрон».