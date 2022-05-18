Подгорица, , 02:23 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович готов подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью, если оно не противоречит черногорской конституции и законам. Об этом Абазович заявил 17 мая в интервью «Немецкой волне» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

«Это очередной вопрос, который только на Балканах может получить политическую окраску. Базовое соглашение с религиозной организацией — это нормальная процедура в любой стране мира, и для меня как премьера нет никаких проблем подписать договор с любой религиозной организацией, которая зарегистрирована в нашей стране в соответствии с законом», — сказал Абазович.

Напомним, что предыдущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич ранее приезжал в Белград для того, чтобы подписать с патриархом Сербским Порфирием базовое соглашение между черногорским государством и СПЦ, но в последний момент передумал и отправил текст соглашения на доработку.