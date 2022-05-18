Брюссель, , 01:24 — REGNUM Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 16 мая выразил надежду на встречу премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем до наступления лета.

Жозеп Боррель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано сразу после встречи Борреля с главами МИД стран ЕС и Западных Балкан. Политик заявил, что в ЕС ожидают продвижения диалога Сербии и Косово.

Политик от лица 27 стран ЕС напомнил о необходимости реализации достигнутых Косово и Сербией договоренностей.

Также 16 мая в Косово напомнили Боррелю о данном в 2018 году обещании либерализовать визовый режим.

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