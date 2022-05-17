Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Стриминговый сервис Hulu занимается производством новой экранизации «Лиги выдающихся джентельменов». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter 17 мая.

Шон Коннери Цитата из к/ф «Лига выдающихся джентльменов». Реж. Стивен Норрингтон. 2003. США

Как сообщает источник, предстоящая лента будет максимально похожа на оригинальную серию комиксов, а её сценаристом выступит Джастин Хэйс («Лекарство от здоровья»). Информация о старте съёмочного процесса на текущий момент отсутствует.

Напомним, что предыдущая экранизация «Лиги выдающихся джентельменов» вышла в 2003 году. Главные роли в картине исполнили Шон Коннери, Стюарт Таунсенд и Алан Мур.

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