Вашингтон, 17 мая 2022, 23:54 — REGNUM Стриминговый сервис Hulu занимается производством новой экранизации «Лиги выдающихся джентельменов». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter 17 мая.
Как сообщает источник, предстоящая лента будет максимально похожа на оригинальную серию комиксов, а её сценаристом выступит Джастин Хэйс («Лекарство от здоровья»). Информация о старте съёмочного процесса на текущий момент отсутствует.
Напомним, что предыдущая экранизация «Лиги выдающихся джентельменов» вышла в 2003 году. Главные роли в картине исполнили Шон Коннери, Стюарт Таунсенд и Алан Мур.
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