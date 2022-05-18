Тбилиси, , 02:19 — REGNUM Мириам Лексманн, депутат Европарламента от Словакии и бывший директор Международного республиканского института (IRI) (организация, признанная в РФ нежелательной), 16 мая на своей странице в «Твиттере» резко осудила судебный приговор гендиректору грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Три с половиной года тюремного заключения для Гварамии — это серьёзная атака на свободу СМИ и непрерывная часть попыток подорвать основные свободы, демократию и верховенство закона в Грузии. Эти события нельзя игнорировать в свете заявления Грузии о вступлении в ЕС», — написал Лексман.

Напомним, что 16 мая судья Лаша Чхиквадзе приговорил Гварамию к трём годам и шести месяцам тюремного заключения. Гварамия был задержан в зале суда. Судья оправдал проходившего по делу Гварамии Зураба Яшвили, а ещё одного фигуранта, Каху Дамению приговорил к штрафу в размере 50 000 лари (около $ 16 500) за превышение должностных полномочий.