Бразилиа, 17 мая, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В Бразилии в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает 17 мая портал G1.

Мвд.рф ДТП

По данным местной полиции, ещё несколько десятков человек пострадали.

ДТП произошло в штате Мату-Гросу в западной части Бразилии.

По предварительным данным, автобус с 45 пассажирами следовал из столицы штата Мату-Гросу города Куяба в город Синоп. Водитель автобуса заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Автотрасса перекрыта, пострадавших вывозят вертолетами.