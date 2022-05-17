Анкара, 17 мая, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции опровергло утверждения ряда марокканских СМИ о якобы признании Анкарой суверенитета Марокко над оккупированной Западной Сахарой. С соответствующим заявлением выступил 16 мая пресс-секретарь министерства Танжу Бильгич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Западная Сахара

«Турция с самого начала выступала за политическое решение вопроса Западной Сахары в рамках соответствующих резолюций ООН и пут\м диалога между сторонами», — приводит его слова Sahara Press Service.

Турецкий дипломат добавил, что официальная Анкара «поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран региона в пределах их международно-признанных границ».

Он также напомнил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже выразил эту позицию в ходе совместной пресс-конференции со своим марокканским коллегой Насером Буритой 11 мая в Марракеше.