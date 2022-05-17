Донецк, 17 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Ряд населённых пунктов ДНР вечером 17 мая был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями с применением артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 17:20 мск и в 17:35 мск ВСУ открыли огонь по посёлку Пантелеймоновка, выпустив со стороны населённого пункта Новгородское семь и восемь снарядов калибра 122 мм.

В 17:30 мск был обстрелян Петровский район Донецка: со стороны населённого пункта Красногоровка выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 17:50 мск ВСУ открыли огонь по посёлку Михайловка: со стороны Новгородского выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 19:50 мск украинские боевики обстреляли посёлок Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм и десять мин калибра 82 мм.

В 20:41 мск обстрелу подвергся посёлок Старомихайловка: со стороны населённого пункта Невельское выпущено четыре мины калибра 120 мм. В 21:15 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка обстрелян посёлок Еленовка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.