Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 02:17 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик потребовал 17 мая от председательствующего в президиуме БиГ Шефика Джаферовича уйти в отставку, потому что он нарушил конституцию и действует вне протокола.

Милорад Додик President.az

«Джаферович участвует в международных встречах и делает заявления, основанные на его личном мнении, не на мнении президиума БиГ», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

По словам Додика, Джаферович может делать такие заявления как активист Партии демократического действия, в которой он состоит, но не должен этого делать от имени президиума.

Напомним, что представители сербов, бошняков и хорватов в президиуме БиГ ротируются раз в восемь месяцев на должности председательствующего.