Ливерпуль, Великобритания, 17 мая, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 17 мая в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» потерпел поражение от «Ливерпуля». Основное время матча предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершилось со счетом 1:2.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил 28-летний английский нападающий Натан Редмонд после передачи Натан Теллы — 1:0. Через четырнадцать минут нападающий сборной Японии Такуми Минамино восстановил равновесие в счете — 1:1. На экваторе второй половины Жоэль Матип впервые вывел «мерсисайдцев» вперед – 1:2.

Желтые карточки получили Натан Телла и Джек Стивенс. На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакич и Ричард Уэст.

Составы команд:

«Саутгемптон»: МакКарти, Уокер-Питерс, Войнович, Стивенс, Редмонд, Салису, Уорд-Прауз, Телла (Армстронг, 71’), Эльюнусси, Диалло (Ромеу, 71’), Броя (Адамс, 83’).

«Ливерпуль»: Беккер, Конате, Цимикас, Гомес (Хендерсон, 46’), Матип, Милнер, Джонс, Эллиотт (Ориги, 65’), Фирмино (Кейта, 83’), Минамино, Жота.

«Ливерпуль», одержав 27-ю победу в сезоне и набрав 89 очков, сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. «Саутгемптон», набрав 40 очков, остался на пятнадцатой позиции.