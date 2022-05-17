Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Число умерших от последствий заражения коронавирусом превысило в США миллион человек, сообщает 17 мая Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Университет обобщает данные властей штатов и федеральных структур США.

По его подсчётам, в США к 17 мая умерли 1 000 004 человека с диагнозом COVID-19.

Кроме того, в стране зафиксировано более 82,5 млн случаев заражения.

Напомним, США остаются мировым лидером по смертности и масштабам распространения коронавируса среди населения.

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