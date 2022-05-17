Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Посольство США в Приштине 17 мая опубликовало на своей странице в социальной сети одобрительные отзывы после того, как Косово предоставило убежище украинским журналистам и беженцам.

Рисунок на ограде бывшего посольства США в Тегеране Phillip Maiwald (Nikopol)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, США поблагодарили Косово за выражение солидарности с Украиной и осуждение действий России.

Напомним, 16 мая правительство Косово ввело дополнительные санкции против России и Белоруссии.

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