Женева, Швейцария, 17 мая, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 346 558 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 900 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже519 729 804 носителя вируса, подтверждён 6 268 281 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 290 108 выявленных инфицированных и 660 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.