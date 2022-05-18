Тбилиси, , 02:15 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария выразила недовольство политикой государства по отношению к ЛГБТ-сообществу, сообщает 17 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ломджария в связи с Международным днём борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией опубликовала заявление, в котором утверждает, что представители ЛГБТ и их сторонники не смогли публично отпраздновать этот день из-за риска насилия и отсутствия государственных гарантий защиты.

Омбудсмен считает, что правовое бездействие государства поощряет неравенство по отношению к ЛГБТ людям практически во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и делает их уязвимыми для насилия и дискриминации.

«События, происшедшие в рамках «недели гордости» в Тбилиси в прошлом году, были особенно тревожными. Тогда лидеры ультраправых групп прямо и публично призвали общество к насилию в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников. 5 июля 2021 года, в день «марша достоинства», сотрудники правоохранительных органов не смогли предотвратить масштабное нападение этих агрессивных групп на журналистов и правозащитников, в результате которого несколько человек получили серьезные ранения».

Омбудсмен отмечает в заявлении, что вопрос своевременного, эффективного и подотчётного расследования преступлений на почве ненависти является серьезной проблемой.

«Государство еще не создало единой стратегии борьбы с преступлениями на почве ненависти, и реакция государства на преступления, связанные с гомофобией и трансфобией, по-прежнему не соответствует стандартам эффективности, своевременности и беспристрастности», — говорится в заявлении.

Народный защитник еще раз призывает соответствующие государственные органы и общественные структуры эффективно реагировать на предполагаемые преступления, совершенные против ЛГБТ, и делать публичные заявления, которые будут способствовать повышению осведомленности о равенстве в обществе.

Напомним, что 5 июля 2021 в Тбилиси произошли столкновения между представителями ЛБГТ-сообщества и лицами, придерживавшихся традиционных ценностей.