Горловка, ДНР, 17 мая, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Многочисленным обстрелам подвергли украинские боевики город Горловка (ДНР) вечером 17 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

В 16:00 мск и в 22:10 мск был обстрелян посёлок шахты имени Гагарина в Горловке. Украинские боевики стреляли со стороны населённого пункта Новгородское: в первом случае они выпустили шесть снарядов калибра 122 мм, во втором — три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие.

Также обстрелу Горловка подверглась в 16:15 мск и в 17:30 мск: со стороны Новгородского выпущено десять и шесть снарядов калибра 122 мм. В 16:30 мск по Горловке был открыт огонь со стороны населённого пункта Дзержинск: выпущено семь аналогичных снарядов.

В 17:40 мск украинские боевики обстреляли Горловку со стороны населённого пункта Дылеевка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.