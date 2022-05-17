Лондон, 17 мая, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм», как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, планирует выкупить контракты 22-летнего атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деяна Кулушевского и 24-летнего аргентинского центрального защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «Тоттенхэм» готов потратить 80 миллионов евро на выкуп контрактов футболистов. Трансферная стоимость Ромеро, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро, стоимость Кулушевского — 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Деян Кулушевски принял участие в семнадцати утрах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил три желтые карточки. На счету Ромеро один гол в 22-х матчах.