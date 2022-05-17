Приштина, , 23:29 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 17 мая поздравила нового президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост.

Мухаммад ибн Заид Imre Solt

На своей странице в социальных сетях она выразила надежду на укрепление отношений ОАЭ и Косово после его прихода к власти.

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, предыдущий лидер ОАЭ, задавший курс на модернизацию страны, скончался в возрасте 73 лет.

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