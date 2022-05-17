Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Американский рэпер Logic (Сир Роберт Брайсон Холл Второй) анонсировал выход новой пластинки. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 17 мая.

Logic Кадр из интервью для Audible

Так, проект под названием Vinyl Days увидит свет 17 июня 2022 года. Среди гостей релиза числятся Earl Sweatshirt (Тибе Неруда Кгоситсайл), Russ (Рассел Джеймс Витале), The Game (Джейсон Террелл Тейлор), Action Bronson (Ариян Арслани) и многие другие артисты. Также Logic заверил, что на пластинке появятся эксклюзивные вставки при участии актёра Моргана Фримана и режиссёра Джей Джей Абрамса.

Напомним, что Logic начал музыкальную карьеру в 2009 году, опубликовав дебютный микстейп. На текущий момент дискография артиста насчитывает семь студийных альбомов и семь микстейпов.

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