Барселона, Испания, 17 мая, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, каталонская «Барселона» работает над трансферами двух футболистов лондонского «Челси».

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

По информации источника, «пенсионеры» интересуются 32-летним защитником сборной Испании Сесаром Аспиликуэтой и 31-летним латералем Маркосом Алонсо.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Сесар Аспиликуэта принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. На счету Алонсо 7 (3+4) очков по системе гол+пас в 27-ми мтачах.

Текущее соглашение Алонсо с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года. За лондонский клуб испанский защитник выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» за 23 миллиона евро.