Донецк, , 23:16 — REGNUM Города Донецк и Ясиноватая обстреляны из БМ-21 «Град» украинскими вооружёнными формированиями вечером 17 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, Ленинский район обстрелян со стороны населённого пункта Новомихайловка в 18:52 мск: ВСУ выпустили по столице ДНР шесть ракет.

Ясиноватую ВСУ обстреляли в 19:19, 19:26, 19:58, 21:48 и в 21:55 мск. Удары украинские боевики наносили со стороны населённого пункта Авдеевка. Выпущено три, два раза по десять, затем 15 и 20 ракет.

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