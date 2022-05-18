Белград, , 02:06 — REGNUM Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах в школах и других учреждениях в Сербии являются формой давления с целью заставить Белград присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 17 мая.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

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«Мы единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и мы изо дня в день подвергаемся невероятному давлению. Эти сообщения о бомбах приходят из-за границы, это потому, что мы не присоединяемся к антироссийским санкциям», — заявила Брнабич в эфире телеканала Pink.

Брнабич добавила, что неприсоединение к антироссийским санкциям для Сербии обходится «чрезвычайно дорого», так как инвесторы задаются вопросом, почему Сербия все еще не ввела санкции против России. По словам Брнабич, это замедляет дальнейший рост сербской экономики.

«Это цена нашей свободы», — отметила премьер-министр Сербии.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны будут сопротивляться введению антироссийских санкций Запада столько, сколько возможно.