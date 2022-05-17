Москва, 17 мая 2022, 23:08 — REGNUM Украинские вооруженные формирования планируют взорвать автомобильный мост в городе Сумы, обвинив в этом российские войска, сообщил 17 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские нацисты заминировали автомобильный мост на улице Харьковской, который проходит над железнодорожной веткой Южной железной дороги.
При этом ВСУ планируют обвинить во взрыве указанного моста российских военных.
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