Барселона, Испания, 17 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб предложил 25-летнему французскому фланговому нападающему Усману Дембеле новый контракт.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

«Усман Дембеле? Мы сделали наше новое предложение по сделке и ждем его ответа на следующей неделе. Он хотел остаться здесь, в «Барселоне», но теперь его соблазняют другие варианты, которые он считает лучшими», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также нападающий получил три желтые карточки.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 140 миллионов евро.