Скопье, 17 мая 2022, 23:09 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 17 мая провел встречу с послом Швеции в Северной Македонии Форсгрен Бенгстон.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, встреча была посвящена обсуждению заявки Швеции на вступление в НАТО.
Глава балканского государства поддержал решение шведского руководства, подчеркнув, что решение о вступлении в НАТО подчеркивает суверенитет Швеции, а также отметил, что Северная Македония поддерживает политику открытых дверей НАТО.
Напомним, Швеция десятилетиями сохраняла статус нейтрального государства, однако изменила свою позицию на фоне украинского кризиса.
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