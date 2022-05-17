Скопье, , 23:09 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 17 мая провел встречу с послом Швеции в Северной Македонии Форсгрен Бенгстон.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, встреча была посвящена обсуждению заявки Швеции на вступление в НАТО.

Глава балканского государства поддержал решение шведского руководства, подчеркнув, что решение о вступлении в НАТО подчеркивает суверенитет Швеции, а также отметил, что Северная Македония поддерживает политику открытых дверей НАТО.

Напомним, Швеция десятилетиями сохраняла статус нейтрального государства, однако изменила свою позицию на фоне украинского кризиса.

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