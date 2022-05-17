Вологда, 17 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. В Вологде возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Рыба

Массовая гибель рыбы была выявлена в реке Делевка в микрорайоне Баранково. В ходе прокурорской проверки было выявлено превышение загрязнения водоема.

«Выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку Делевку, которая является правым притоком реки Вологды», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области организована проверка из-за сообщения местных жителей о загрязнении реки Балтым.