История вопроса

На сайте WikiLeaks были обнародованы американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили программиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в разглашении секретной информации. С 2012 года он спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.



С 11 апреля 2019 года Ассанжа выдворили из убежища, и он был взят под арест британскими правоохранителями.



В середине июля 2019 года замглавы британского МИД Алан Данкан по итогам встречи с главой МИД Эквадора заявил, что Лондон не будет высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь. США настаивает на экстрадиции Ассанжа. В общей сложности ему грозят 175 лет лишения свободы по озвученным США обвинениям, туда входит и срок по обвинению в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.



Сам Ассанж все обвинения отрицает, отмечая, что они выдвинуты как наказание за публикацию секретных документов, которые демонстрируют истинное лицо американской дипломатии.

