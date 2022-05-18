История вопроса

14 декабря 2018 года парламент Косово 107 из 120 голосов принял решение о том, что Силы безопасности Косово (алб. Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK) будут преобразованы в регулярную армию. Для этого приняты три закона, наделяющие FSK расширенными полномочиями, которые раньше предусматривались только в чрезвычайных ситуациях.



На процесс этой трансформации предусмотрено десять лет. Название FSK сохранится. Армия Косово будет иметь на постоянной военной службе около 5 тыс. бойцов, еще 3 тыс. будут числиться в резерве. Служба в армии осуществляется на контрактной основе.



США поддерживают стремление Приштины создать собственную армию, и хотя в НАТО этот шаг сочли «несвоевременным», в настоящий момент реформирование FSK происходит с прицелом на вступление в НАТО и при поддержке Североатлантического альянса.